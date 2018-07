Täter zerkratzen Auto

Die Polizei such Zeugen. Foto: Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Liebenburg. Der beschädigte VW Polo parkte in der Kunigunder Straße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagvormittag, 7.30 Uhr, einen grauen VW Polo mit GS-Kennzeichen an der Kunigunder Straße beschädigt. Laut Angaben der Polizei zerkratzten sie den Lack im Bereich der hinteren linken Tür mit einem spitzen Gegenstand. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter

(0 53 46) 10 28

zu melden.