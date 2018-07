Salzgitter. Bei der Kontrolle an der Nord-Süd-Straße kontrollierte sie die Geschwindigkeit von 1758 Fahrzeugen. 28 Autofahrer werden verwarnt.

Die Polizei hat am Donnerstag, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 11.45 Uhr, auf der L 472, Nord-Süd- Straße, in Höhe Bergschadenstelle, eine vorab angekündigte Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.

Insgesamt wurden laut Polizei 1758 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten mussten in 28 Fällen ein Verwarngeld erheben und 16 Verkehrsordnungswidrigkeiten einleiten.

Zwei Fahrer müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 80 Stundenkilometern, betrug 135 km/h.