Unbekannte Täter entzünden Matratze

Derzeit unbekannte Täter haben am Sonntag um kurz vor 12 Uhr im Siemensweg eine Matratze hinter einem Container angezündet. Derzeit prüft die Polizei, wie es zur Entstehung des Brandes kam, heißt es in einer Meldung. Zur Tatzeit befand sich die Matratze unmittelbar auf der Rückseite eines Containers für Bekleidungsgegenstände. Durch das Feuer wurde der Container leicht beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Tatablauf bzw. den Tätern machen können. Hinweise an

(05341) 18 97 10.