Bleckenstedt. Aus derzeit ungeklärter Ursache ist am Sonntagfrüh gegen 4 Uhr eine Gartenlaube im Streitholzweg in Brand geraten.

Aus derzeit ungeklärter Ursache ist am Sonntagfrüh gegen 4 Uhr eine Gartenlaube im Streitholzweg in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, teilt die Polizei mit. Derzeit prüft die Polizei, auf welche Weise das Feuer entstanden sein könnte. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Lebenstedt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können:

(05431) 18 97 10.