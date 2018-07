Hitzewelle sorgt Förster und Angler

Bis zu 35 Grad Celsius sind in Salzgitter am Mittwoch auf den Thermometern abzulesen. Das treibt Salders Revierförster die Schweißperlen auf die Stirn. „Wir haben die höchste Waldbrandstufe in den hiesigen Wäldern“, sagt Frank Täge. Die Trockenheit macht derweil auch den Anglern zu schaffen. In Fließgewässern wie der Fuhse ist der Wasserpegel extrem niedrig, der Sauerstoffgehalt für Fische wie die Bachforelle grenzwertig gering....