Täter zerstören Glasscheiben an zwei Bushaltestellen

Drütte. Unbekannte Täter haben am Dienstag um 22.35 Uhr insgesamt vier Glasscheiben an zwei Bushaltestellen an der Drütter Straße eingeschlagen.

Derzeit unbekannte Täter haben am Dienstag um 22.35 Uhr offensichtlich mutwillig insgesamt vier Glasscheiben an zwei gegenüberliegenden Bushaltestellen an der Drütter Straße eingeschlagen. Zeugen alarmierten die Polizei, als sie laute Knallgeräusche hörten. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 800 Euro, teilt die Polizei mit. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu den Tätern und zum Tatablauf machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Thiede.