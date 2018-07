71-jähriger Autofahrer übersieht Radfahrerin

Lebenstedt. Die 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß am Donnerstagabend auf der Kattowitzer Straße leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend um 20.10 Uhr auf der Kattowitzer Straße in Höhe Abzweig A 39 in Salzgitter gekommen. Ein 71-jähriger Autofahrer aus Salzgitter fuhr die Abfahrt der A 39 und wollte nach rechts auf die Kattowitzer Straße abbiegen, wie die Polizei mitteilt.

Hierbei übersah er eine 26-jährige aus Salzgitter, die mit ihrem Fahrrad den Radweg von Salder in Richtung Lebenstedt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Radfahrerin, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.