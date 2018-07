Lebenstedt Nach einem Streit zwischen zwei Personengruppen in Lebenstedt am Sonntagmorgen haben sich mehrere Streithähne geprügelt. Zwei Männer verletzten sich.

Am frühen Sonntagmorgen haben sich mehrere Personen vor einer Gaststätte am Wilhelm-Kunze-Ring in Lebenstedt geprügelt. Es waren offensichtlich zwei Personengruppen in Streit geraten, der schließlich zu der Auseinandersetzung führte, berichtet die Polizei.

Hierbei wurden zwei junge Männer aus Salzgitter, 21 und 23 Jahre alt, leicht verletzt. Als Tatverdächtiger konnte ein 42-jähriger Mann aus Salzgitter ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.