Trio überfällt Mann und erbeutet Geld sowie Wertgegenstände

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Raubüberfall am Salzgittersee. Foto: Friso Gentsch / dpa

Lebenstedt. Bei dem Überfall wurde der 53-Jährige erheblich am Gesicht verletzt. Die Tat geschah Freitagnacht am Salzgittersee. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nähe des Parkplatzes „Spielplatzes“ hat sich am vergangenen Freitagmorgen ein Überfall ereignet. Nach Angaben der Polizei ging der 53-jährige Geschädigte zur Tatzeit mit einer Frau im Bereich des Salzgittersees spazieren. Nachdem sich die Frau kurzfristig aus dem Sichtfeld des Geschädigten entfernt habe, seien plötzlich aus dem Gebüsch heraus drei Männer auf den Geschädigten zugegangen und haben diesen mit Gewalt zu Boden gebracht. Die Täter haben den Mann durchsucht und konnten auf diese Weise an Bargeld und andere Wertgegenstände gelangen. Bei dem Überfall wurde der geschädigte Mann erheblich im Gesicht verletzt. Die abschließende Schadenshöhe muss derzeit noch ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter

(0 53 41) 1 89 70.