Tank explodiert: Garage, Auto und Motorrad fangen Feuer

In der Lattemannsgasse in Gebhardshagen sind am Mittwochmorgen eine Garage, ein Motorrad und ein Auto in Brand aus laut Polizei noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage mit drei Toren im Vollbrand, die Flammen schlugen nach hinten aus den Fenstern,...