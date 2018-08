Unbekannte haben in Lichtenberg versucht, über die Terrassentür in ein Reihenhaus in der Straße Krühgarten zu gelangen. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Lichtenberg. Die Tat ereignet sich in der Nacht zu Donnerstag in Lichtenberg. Die Einbrecher fliehen der Polizei zufolge mit einem Ford.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, über eine Terrassentür in ein Reihenhaus in der Straße Krühgarten einzubrechen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Einbrecher dabei von den Bewohnern des Hauses bemerkt.

Sie flüchteten vermutlich mit einem PKW der Marke Ford in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Polizeiangaben ohne Erfolg.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter

(0 53 41) 18 97 0

in Verbindung zu setzen.