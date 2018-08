Golferinnen engagieren sich gegen Brustkrebs

Der Golfclub Salzgitter-Liebenburg veranstaltete kürzlich einen von weit deutschlandweit mehr als 100 Pink-Ribbon- Damentagen, zugunsten der Brustkrebs-Vorsorge. Die Teilnehmerinnen traten ganz in Pink gekleidet oder mit pinkfarbenen Accessoires an. Ingrid Zuchold, Ladies Captain des Golf Clubs: „Die weiblichen Golferinnen des Clubs ließen es sich auch bei Temperaturen über 30 Grad nicht nehmen, für den guten Zweck an dem Spendenturnier teilzunehmen. Bereits zum fünften Mal stand ein Turnier im Zeichen der Aufklärung über Brustkrebs.“

Christina Kempkes von Pink Ribbon Deutschland: „Dass wir nun bereits das fünfte Jahr in Folge ein solch außergewöhnlich großes Engagement von den Golfdamen entgegengebracht bekommen, macht uns unglaublich dankbar. Bei unserer Arbeit ist es so wichtig Frauen auf die Chancen der frühen Erkennung von Brustkrebs aufmerksam zu machen. Die Golfdamen tragen in besonders großem Maße dazu bei.“

Die Erlöse aus der jährlichen Damentag-Serie machen unter anderem das Projekt Pink Kids möglich. Bei dieser Initiative unterstützen Jugendliche, deren Mütter an Brustkrebs erkrankt ist, anderen Jugendlichen in der gleichen Situation.

Seit den 90er-Jahren wird die pinkfarbene Schleife „Pink Ribbon“ weltweit als Symbol im Engagement gegen Brustkrebs eingesetzt, nachdem die US-Amerikanerin Charlotte Haley erfolgreich Ansteckschleifchen eingesetzt hatte, um auf die aus ihrer Sicht seinerzeit nicht zielführende Mittelverwendung des National Cancer Institute aufmerksam zu machen. Seit 2010 schafft die gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland mehr Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs in Deutschland.