Vicky Leandros verschiebt Auftritt in Salzgitter

Ihr Konzert während des Kultursommers auf dem Schlosshof in Salder, das für den 19. August geplant war, muss Vicky Leandros leider aus organisatorischen Gründen verlegen. Das teilt die Stadt Salzgitter als Veranstalter mit.

Um alle die bereits Karten für die Veranstaltung der beliebten Sängerin erstanden haben und all ihre Fans zu trösten, wird es ein besonderes Ersatzkonzert von ihr in Salzgitter geben.

Am Montag, 26. November, um 20 Uhr, wird Vicky Leandros in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit, an der Friedrich-Ebert-Straße 42, in Salzgitter-Bad das Konzert nachholen und ihren Zuhörern ein Weihnachtskonzert bieten, das jenseits aller Hektik, besinnlich auf das Weihnachtsfest einstimmen wird und in das auch ihre größten Erfolgshits aus mehr als 50 Jahren Musikgeschichte mit einfließen werden. Karten gibt es unter anderem bei der Konzertkasse .

Die bereits erstandenen Karten für das Kultursommerkonzert behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber gegebenenfalls auch dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Die übrigen Veranstaltungen finden regulär in Salder statt. Darunter das Aufeinandertreffen von Howard Carpendale und Maria Voskania am Freitag, 10. August. Einen Tag später kommen Jethro Tull nach Salzgitter. Am Freitag, 17. August, gastiert Nina Hagen vor dem Schloss, die vermutlich einen Einblick in ihr neues Programm geben wird, in dem sie ab Herbst Stücke von Bertolt Brecht und Kurt Weill intoniert. Gentleman beschließt jetzt am 18. August das Programm.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer

(0 53 41) 8 39 34 16

oder jens.bogdan@stadt.salzgitter.de.