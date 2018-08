Wintersturm-Folgen sorgen Förster im Hochsommer

Welche immensen Auswirkungen das Orkantief Friederike am 18. Januar verursacht hat, ist auch heute noch in den Wäldern Salzgitters zu sehen: Ein Großteil der 7500 Kubikmeter Nadelbäume, die der Orkan allein in Salzgitter umgeworfen hat, wartet in den hiesigen Forsten noch immer auf den Abtransport....