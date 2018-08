Salzgitter. Schon länger brodelte ein Streit unter Nachbarn in Salzgitter. Am Freitagabend eskalierte der Zwist schließlich - und Fäuste flogen.

Nachbarschaftsstreit in Salzgitter eskaliert - Körperverletzung

Schon länger brodelte ein Streit unter Nachbarn in Salzgitter. Am Freitagabend eskalierte der Zwist schließlich. Wie die Polizei am Samstagmorgen berichtet, endete eine erneute verbale Auseinandersetzung dieses Mal mit Faustschlägen. Ein 52-Jähriger und seine Lebensgefährtin sollen ihre 73-jährige Nachbarin und deren 68-jährigen Partner attackiert haben.

Der Grund: Laut Polizeimitteilung gerieten die Nachbarn in der Vergangenheit immer wieder in Streit - wegen Nichtigkeiten wie heruntertropfendem Wasser nach dem Blumengießen oder verteilter Blumenerde. Zur Klärung schalteten die 73-jährige Salzgitteranerin und ihr 68-jährigen Partner aus Braunschweig nun zur Klärung die Hausverwaltung ein. Dem 52-Jährigen und seiner Lebensgefährtin reichte dieser Schritt wohl, um Handgreifliche zu werden. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden. feu