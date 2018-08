Hunderte beim Umzug der Gebhardshagener Schützen

Foto: Horst Körner

Einen Kilometer lang war der Umzug der Schützengesellschaft Gebhardshagen. Hunderte säumten die Straßen und die Kinder hatten sich vorher mit Tüten ausgerüstet, um die vielen Bonbons sammeln zu können. Doch es gab auch Rosen, Kugelschreiber rund sogar Wasser in Flaschen. Durch die verkürzte Streckepassierte es, dass sich Ende und Anfang des Zuges auf der Kreuzung Hardeweg/Weddemweg trafen. Am Schluss des Zuges reihten sich mehrere Hundert Zuschauer, darunter viele Familien, in den Zug ein und stürmten den Festplatz. Foto: Horst Körner