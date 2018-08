Mehrere Grillfeuer am Salzgittersee trotz Verbots

Am vergangenen Sonntag haben Beamte der Polizei den Bereich des Salzgittersee überprüft und dort mehrere Grillfeuer festgestellt. Trotz bestehenden Grillverbots auf der öffentlichen Fläche zeigten sich einige Griller vor Ort laut Bericht der Polizei nicht einsichtig. Erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizisten sei die Glut abgelöscht worden. Die Beamten stellten eine Anzeige einer Ordnungswidrigkeiten aus.

Die Polizei Salzgitter weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, das Grillen nicht in Bereichen durchzuführen, in denen es nicht erlaubt ist. Aufgrund der hohen Brandgefahr könne bereits ein Funkenflug ausreichend sein und es käme zu einem Brandausbruch. Nach wie vor werde die Polizei daher auch in Zukunft diese Bereiche deutlich häufiger kontrollieren.