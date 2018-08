Vorverkauf für Bürgerfrühstück läuft noch bis Samstag in Salder

Zum traditionellen Bürgerfrühstück kommen die Salzgitteraner auf Einladung der Bürgerstiftung am Sonntag, 12. August, ab 11 Uhr auf dem Schlosshof in Salder für den guten Zweck zusammen.

Anders als berichtet, sind die Tischkarten im Vorverkauf noch bis Donnerstag, 9. August, in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Bürger-Center in Lebenstedt, Kerstins Laden in Lichtenberg, Bürge-Center und Kerstins Laden in Salzgitter-Bad sowie im Restaurant Schlosshof in Salder. Aus organisatorischen Gründen bietet am Freitag und Samstag lediglich das Restaurant Schlosshof Salder als einzige Vorverkaufsstelle Tischkarten an. Die Preise: ganzer Tisch (bis 8 Personen) 40 Euro, halber Tisch (bis 4 Personen) 20 Euro. Das Schlosshof-Team nimmt auch Bestellungen für Frühstückspakete entgegen.

Musik gibt es in diesem Jahr von Isaak Guderian. Der 23-jährige Sänger und Songschreiber aus Porta Westfalica hat die Salzgitteraner bereits auf dem diesjährigen Klesmerfestival mit eigenen Stücken sowie Hits von Oasis, Pink und vielen anderen Weltstars begeistert, schreibt die Bürgerstiftung in der Einladung.

Mit dabei ist auch das Mütterzentrum Salzgitter: Mit Gesichter schminken und einigen Spielen wird den Kindern der Sonntagvormittag auf dem Schlosshof versüßt.

Frühstück und Getränke können mitgebracht oder im Schloss-Restaurant erworben werden. Die Einnahmen kommen gemeinnützigen Projekten in Salzgitter zugute. Sonnenschirme können Besucher mitbringen.