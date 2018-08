„Mit jedem Schuss ging sein Arm weiter runter“

Foto: Ole Spata / dpa

Der Angeklagte beim Prozessauftakt Ende Juni im Gerichtssaal. Der 69-Jährige soll in der Silvesternacht in Salzgitter-Thiede mit einer Pistole in Richtung einer Menschenmenge gefeuert haben. Eine Kugel traf ein zwölfjähriges Mädchen. Sie erlitt einen Rippen- und Lungendurchschuss.++ Foto: Ole Spata / dpa