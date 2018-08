Neue DRK-Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung

Salzgitter. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert in der Stadt Salzgitter dieses Angebot. Am 14. August ist Tag der offenen Tür.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert in der Stadt Salzgitter eine „ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratungsstelle“ (EUTB) für Menschen mit Behinderung. Träger dieses neuen Beratungsangebotes in Salzgitter ist der Rotkreuz-Kreisverband Braunschweig-Salzgitter. Die Beratungsstelle ist ebenerdig und barrierearm und befindet sich in der DRK-Geschäftsstelle im Smeewinkel 5 in Lebenstedt.

Persönliche Gespräche sind zu den offenen Sprechzeiten dienstags zwischen 9 und 11 Uhr, mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Absprache zu anderen Terminen möglich. Die Beratungsstelle ist von montags bis freitags geöffnet und unter der Rufnummer (0 53 41) 83 08 50 zu erreichen.

Beraten wird zu allen Fragen rund um das Thema Behinderung. Nutzen können das Angebot Menschen, die bereits mit einer Behinderung leben, davon bedroht sind, Angehörige und auch Experten. Die Beratung ist kostenlos und immer vertraulich.

Das Rote Kreuz betreibt in Salzgitter keine eigene Einrichtung der Behindertenhilfe. Das war eine Voraussetzung des Bundesministeriums, damit der Rotkreuz-Kreisverband die unabhängige Beratung für Menschen mit Behinderung in der Stadt gewährleisten kann.

Hilfestellung erhalten die Ratsuchenden durch die DRK-Mitarbeiterinnen Diplom-Heilpädagogin Daniela Dorgau sowie Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin Sonja Hoffmann. Zusätzlich bietet die EUTB Salzgitter auch die sogenannte Peer-Beratung an, das ist eine Beratung von Betroffenen für Betroffene. Die ehrenamtlichen Peer-Berater verstärken somit das Team der neuen Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung.

Ein Tag der offenen Tür zum Kennenlernen der neuen EUTB-Beratungsstelle des DRK-Kreisverbandes findet am Dienstag, 14. August, zwischen 15.30 und 18 Uhr in der DRK-Geschäftsstelle am Smeewinkel 5, Lebenstedt, statt.

Weitere Informationen zur neuen EUTB-Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung in Salzgitter finden Sie auf der DRK-Kreisverbands-Homepage unter www.drk-kv-bs-sz.de/angebote/beratung.