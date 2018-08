Auto überschlägt sich in Lebenstedt

Ein schwarzer PKW hat sich am Dienstagnachmittag auf der Peiner Straße in Lebenstedt überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Ulf Weinert, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, teilte unserer Zeitung mit, dass der Fahrer beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr in seinem Auto saß und...