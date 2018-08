Fahrer rammt PKW auf der A 39 – und flieht

Zu einem leichten Auffahrunfall ist es am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr au der Autobahn 39 in Höhe der Raststätte Salzgitter-Hüttenblick gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, rammte dabei ein PKW das vor ihm fahrende Fahrzeug und fuhr anschließend davon. Der geschädigte PKW, in dem zwei Personen saßen, hielt auf dem Seitenstreifen, wo es die anrückenden Einsatzkräfte fanden. Beide Insassen klagten gegenüber der Berufsfeuerwehr Salzgitter über Schmerzen, konnten das Fahrzeug deshalb nicht verlassen. Die Feuerwehr musste die beiden befreien, in dem sie das Dach des PKW aufschnitten. Eine der beiden Leichtverletzten wurde laut Polizei zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

