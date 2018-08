Silvester-Schütze war stark beeinträchtigt

Foto: Rudolf Karliczek / picture alliance/dpa

ARCHIV - 01.01.2018, Niedersachsen, Salzgitter: Eine Patronenhülse liegt an dem Ort, an dem ein zwölfjähriges Mädchen in der Silvesternacht angeschossen wurde. Weil er in der Silvesternacht eine Zwölfjährige mit einem Pistolenschuss schwer verletzt haben soll, steht ein 69-Jähriger vom 27.06.2018 an vor dem Landgericht Braunschweig. (zu dpa "Prozess um Schuss auf Zwölfjährige in Silvesternacht startet" vom 27.06.2018) Foto: Rudolf Karliczek/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit Foto: Rudolf Karliczek / picture alliance/dpa