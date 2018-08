Wie aus Schuttbergen eine Nobel-Herberge wächst

Das neue dreistöckige Hotel an der Chemnitzer Straße – die Vier-Sterne-Dependance der Dormero-Gruppe – wächst stetig in die Höhe. Derzeit laufen die Arbeiten am zweiten Stockwerk auf Hochtouren. „Mitte September“, sagt Architekt Frank Guder, „steht der komplette Rohbau“. Im Mai 2019 dürfte das...