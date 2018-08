Das Deichmann-Haus fällt ab 1. November

Lebenstedt. In der Fußgängerzone rollen ab 1. November wieder die Bagger. Parallel zur Großbaustelle des Dormero-Hotels an der Chemnitzer Straße lässt Investor Helmut de Jong den Schlussstein für sein Geschäftszentrum am Monument in Lebenstedt setzen. Kernstück des finalen Vorhabens, das unter dem Arbeitsnamen „Bauteil C“ läuft, ist das Schuhgeschäft Deichmann. Am dortigen Standort soll ein neues dreistöckiges Geschäfts- und Bürogebäude...