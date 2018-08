Sturm weht LKW in Salzgitter-Bad um – Frau durch Ast verletzt

Neben den bereits berichteten Vorfällen verursachte das Unwetter am Donnerstagabend noch weitere Schäden im Stadtgebiet und dem Umland. In Haverlah, in der Samtgemeinde Baddeckenstedt, zog nach Angaben der Feuerwehr gegen 17 Uhr eine kleine Windhose durch den Ort. „Es sind etliche Bäume umgestürzt,...