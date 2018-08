Autofahrer fährt in Salzgitter-Bad zehnjährigen Jungen an

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr in der Straße Gittertor in Salzgitter-Bad ist ein Zehnjähriger leicht verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein 38-Jähriger mit seinem PKW aus einer Ausfahrt heraus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit zwei Fahrrädern, wobei der Junge stürzte. Neben dem PKW sind auch die beiden Fahrräder beschädigt.