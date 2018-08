Kinder schaffen eigene Kunstwerke beim Ferienprogramm

In ein Atelier für junge Künstler verwandelte sich die Werkstatt der Volkshochschule (VHS) beim Ferienprogramm Talentcampus. Dort drehte sich nämlich alles um das Thema Kunst – unter anderem um Drucke, Radierungen und Specksteine. „Ein Hauch von Druckfarbe lag in der Luft. Ritzen Kratzen, Schneiden, Quetschen, Reiben und Drucken war bei den Teilnehmern angesagt“, wird Dozentin und Künstlerin Melanie Schöckel in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.



Die 17 Kinder und Jugendliche gestalteten eine Radierung auf Kunststofffolie zum Thema Märchenpfad im Greifpark. Bei einem Spaziergang durch den Greifpark entdeckten sie am nächsten Tag die Geschichte über die von den Nazis als „entartete“ Kunst bezeichneten Kunstobjekte. Damals gab es dort Skulpturen zu Märchen von den Gebrüdern Grimm. Große Stahlskulpturen beeindruckten die Kinder auf der Straße des Friedens, so dass die Teilnehmer sich entschlossen, auf der Wiese die Skulptur den „Kuss“ als Radierung auf einer Milchtüte festzuhalten. Über die „Kunststraße“ ging es später dann zur Stadtbibliothek, in der eine Rallye stattfand und die Bücher zu Corpus Libris verführten.

Inspiriert von so vielen Eindrücken starteten die Teilnehmer in die Welt des Druckens. „Rotkäppchen und der böse Wolf wurde in eine Linoleumplatte geschnitten und der Greif auf eine Radierplatte geritzt“, schreibt die Stadt. Die Kinder druckten eifrig – ob per Hand oder mit der großen Presse. Zum Schluss fragten sie immer wieder: „Kann ich noch einen Druck oder Druckplatte machen.“

Erstaunt darüber, dass die Cola nicht zum Trinken da war, sondern auch zum Ätzen der Aluminiumfolie gebraucht wird, erklärte Melanie Schöckel die Technik der Küchenlithografie von Émilie Aizier. Da die Gruppe in diesen Tagen so viel Sonne hatten, durften eine Cyanotypie/Blaudruck sowie Spiele und Spaß im herrlichen Garten des Kniestedter Herrenhauses nicht fehlen, schreibt die Stadt weiter.

Eule, Katze, Greif und Wolf – zu guter Letzt schufen die Kinder ihre eigene Specksteinfigur, welche zum Schluss poliert in den Sonnenstrahlen glänzte. Jedes Stück ein Unikat.