Jugendliche reflektieren über die neue Heimat

Am vergangenen Samstag erlebte die ehemalige Matthäuskirche in der Suthwiesenstraße den Abschluss eines fünfwöchigen Medienprojekts. Unter dem Titel „Mein Salzgitter“ hatte sich eine Gruppe junger Einwohnerinnen mit orientalischen Wurzeln mit ihrer Lebenssituation in Deutschland beschäftigt. Was bedeutet diese Stadt für mich? Was macht mich froh, und was ist immer noch fremd für mich? Wird sie für mich und meine Familie auf Dauer ein Zuhause sein? Bemerkenswerte Antworten fanden die Teilnehmerinnen auf die vielen Fragen, die sich der Seminargruppe im Laufe der Maßnahme stellten. Unter der Leitung des Dozententeams der Sophia Bildungsgesellschaft brachten sie ihre Gedanken zu Papier und fertigten daraus individuelle Broschüren. So entstand ein Kaleidoskop von Erfahrungen, Meinungen und Statements. Die Matthäuskirche bildete den Rahmen für eine Präsentation der kleinen Bildbände, die durch Familienfotos illustriert wurden. „Eine großartige Leistung“ würdigte Projektleiter und Sophia-Geschäftsführer, Michael Rolke „Wir erlebten eine ehrliche und intensive Auseinandersetzung mit den Lebensverhältnissen in dieser Stadt. Und trotz vielfach fehlender Sprachkenntnisse wurden alle Gedanken auf Deutsch formuliert.“

Möglich wurde das interessante Projekt durch eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Kultur macht stark“, die von der Gesellschaft in Partnerschaft mit dem Referat für Integration der Stadt und dem AWO Kreisverband über die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) eingeworben wurde.

Das Förderprogramm unterstützt regionale Netzwerke, die innovative Kultur- und Bildungsmaßnahmen entwickeln. Nachdem ein selbstgedrehter Dokumentarfilm über das Stadtbild Salzgitters und den Verlauf der Projektarbeit gezeigt wurde, stellten alle Teilnehmerinnen ihre Arbeiten vor. Umrahmt wurde die Präsentation von musikalischen und tänzerischen Einlagen, die das Sophia-Team mit Kindern aus der Nachbarschaft einstudiert hatte. Nach einer Stärkung am Buffet – von der Seminargruppe selbst zubereitet – klang die Veranstaltung mit Musik und Tänzen aus.