93 Lehrlinge starten ihre Karriere im Handwerk

Die neuen Berufsschüler der Handwerksklassen an der BBS Fredenberg in Lebenstedt. Foto: Bodo Werner

Lebenstedt. Die Kreishandwerkerschaft Süd-Ost-Niedersachsen begrüßte die neuen Auszubildenden des Schuljahres 2018/ 19 in den Berufsbildenden Schulen Fredenberg.

93 neue Lehrlinge starten im August ihre Ausbildung in Handwerksbetrieben der Stadt Salzgitter. Der Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Süd-Ost-Niedersachsen, Gerhard Kunze, freute sich, dass die Auszubildenden sich für eine Zukunft im Handwerk entschieden hätten.

Im Rahmen der Einschulung für das Schuljahr 2018/19 begrüßte das Kunze im Großen Konferenzraum der Berufsbildenden Schulen Fredenberg die handwerklichen Auszubildenden. Er beglückwünschte die neuen Lehrlinge, die mit ihrer jetzt begonnenen Ausbildung den ersten Schritt ihrer persönlichen Handwerkerkarriere getan hätten. Damit habe für sie ein Lebensabschnitt begonnen, der am meisten von ihnen selber gestaltet werden müsse. Kunze verdeutlichte, dass eine qualifizierte berufliche Ausbildung die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffne, zumal es in den nächsten Jahren einen nennenswerten Rückgang der Menschen im erwerbsfähigen Alter geben werde und die arbeitenden Menschen immer älter würden. „Es droht ein massiver Fachkräftemangel“, blickte Kunze in die Zukunft. Seien Sie sich der Chancen bewusst, die Ihnen die Arbeitswelt bietet“ riet Kunze den Lehrlingen. Kunze dankte den Ausbildungsbetrieben für ihre hohe Ausbildungsbereitschaft. „Ohne Lehrlinge keine Handwerkszukunft und ohne Fachkräfte kein Handwerk“, sagte der Kreishandwerksmeister. Er ermunterte die jungen Lehrlinge, ihrer eigenen Tüchtigkeit zu vertrauen und ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Zudem rief er dazu auf, im Rahmen der Ausbildung und im weiteren Berufsleben die Tugenden wie Fleiß, Disziplin, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit zu beherzigen.