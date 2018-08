Salzgitteraner Silvesterschütze: Urteil wird heute erwartet

Braunschweig. In der Silvesternacht 2017 feuert ein 69-Jähriger in Salzgitter Schüsse ab und trifft eine Zwölfjährige. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Im Prozess um Pistolen-Schüsse in eine Menschenmenge in der Silvesternacht wird am Dienstagmittag das Urteil vor dem Landgericht Braunschweig erwartet. Eine Zwölfjährige aus Salzgitter erlitt am frühen Neujahrsmorgen 2018 einen Lungen- und Rippendurchschuss, musste lange im Krankenhaus behandelt werden und ist nach Auskunft ihrer Eltern immer noch traumatisiert. Wegen versuchten Totschlags angeklagt ist ein 69 Jahre alter ehemaliger Cafébetreiber, der Nachbar der Familie des Opfers. Der Türke hatte zum Prozessauftakt tief bedauert, das Mädchen derart schwer verletzt zu haben. Das Kind hatte mit seinen Eltern auf der Straße gestanden, um sich das Silvesterfeuerwerk anzuschauen.

Die Staatsanwaltschaft plädierte am vergangenen Donnerstag laut einer Gerichtssprecherin für eine dreijährige Freiheitsstrafe. Der Verteidiger forderte eine zweijährige Bewährungsstrafe, weil der Mann nicht vorsätzlich gehandelt habe. Nach eigener Darstellung hatte der 69-Jährige mit seiner Neun-Millimeter-Pistole aus dem geöffneten Fenster seines Cafés in die Luft geschossen. Dass die letzten Schüsse nahezu waagerecht fielen, sei auf keinen Fall beabsichtigt gewesen und unverzeihlich, hatte er am ersten Verhandlungstag beteuert. Er habe an dem Abend mehr Alkohol getrunken als sonst. Die Nebenklage, die die Eltern vertritt, stellte keinen eigenen Antrag.

Die Mutter des Opfers hatte als Zeugin im Gerichtssaal geschildert, wie sich ihre Tochter mit dem Rücken voller Blut auf sie geworfen und geschrien habe: „Mutter, ich bin angeschossen worden!“ Die Familie hat auch türkische Wurzeln, sie kannte den Betreiber des Cafés in der Nachbarschaft vor der Tat nur vom Sehen. dpa