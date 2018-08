Mutmaßliche Ladendiebin greift Zeuge an

Lebenstedt. Die 40-Jährige versucht in einem Lebensmittelgeschäft am Kurt-Schumacher-Ring zu stehlen und wird dabei erwischt. Zwei Männer helfen bei der Tat.

Eine 40-jährige Frau hat am Montagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft am Kurt-Schumacher-Ring, einen Diebstahl begangen. Laut Angaben der Polizei trafen die Beamten auf die sehr aufgebrachte und schreiende 40-jährige Frau, die offensichtlich im Verdacht steht, gestohlen zu haben. Zeugen hatten beobachtet, dass insgesamt zwei Männer und die angetroffene 40-Jährige gemeinsam mehrere Lebensmittel in ihre Taschen gesteckt und versucht hatten, daraufhin das Geschäft zu verlassen. Nachdem sie von einem Zeugen angesprochen wurden, hatte die Frau versucht, den Zeugen anzugreifen. Diese Gelegenheit nutzten die Männer zur Flucht. Gegen alle Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen eines räuberischen Diebstahls.