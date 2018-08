76-Jähriger wird bei Streit verletzt

Zwischen einem 76-jährigen und einem 39-jährigen Mann ist es am Dienstagnachmittag in der Ahornstraße zu einem Streitgespräch gekommen. Nähere Hintergründe zu diesem Streit können derzeit nicht gesagt werden, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand eskalierte der Streit und der 76-jährige Mann wurde durch Schläge am Körper getroffen. Zudem wurde der ältere Mann verletzt, nachdem er offensichtlich an einen Metallzaun gestoßen wurde. Gegen den 39-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

