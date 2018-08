Hauptschüler lernen Regeln und Konfliktlösung

Die Fünftklässler lauschen dem Trainer Maximilian Kraft in einem Raum der Hauptschule am Fredenberg. Der erklärt die nächste Lektion: Mit Worten wehren. „Wenn dich jemand schubst, was machst du“, fragt der Coach in die Runde? „Ich sage: Hör auf damit“, antwortet ein Junge. „Und wie sagst du das?...