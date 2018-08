Geteilte Meinung zu Tempo 30 auf der „Hildesheimer“

. Die Forderung ist nicht neu, kommt aber in der Bevölkerung wieder auf: Auf der Hildesheimer Straße in Vechelde – also auf der Ortsdurchfahrt – soll Tempo 30 gelten, das diene der Sicherheit aller Beteiligten und insbesondere der Fahrradfahrer, die sich auf dieser vielbefahrenen Gemeindestraße...