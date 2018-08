Beim Cityfest locker, luftig und hoch hinaus

Lebenstedt. Das Cityfest in Salzgitter-Lebenstedt wehrt sich in diesem Jahr folgreich gegen harte Konkurrenz aus der Region und der eigenen Stadt.

Cityfest – das sind drei Tage voller Aktion, Musik, Staunen, Spaß haben, leckerem Essen, entspannter Begegnung. Das ist seit vielen Jahren so und war auch an diesem dritten August-Wochenende nicht anders, obwohl sich das Fest arger Konkurrenz aus dem Umland und der eigenen Stadt erwehren musste.

Es seien zwar insgesamt etwas weniger Menschen gekommen. „Aber die Lebenstedter, vor allem auch viele einheimische und neu zugezogene Familien, haben uns die Stange gehalten“, zog Jürgen Neumann im Namen der veranstaltenden Werbegemeinschaft „City Lebenstedt“ Fazit. Selbst am verkaufsoffenen Sonntag habe er von den Geschäftsleuten überwiegend positive Rückmeldungen erhalten. Der Zuspruch sei gut gewesen, habe es geheißen. Neumanns persönlicher Höhepunkt des Feiermarathons aber war das vom Schaustellerverband maßgeblich mitfinanzierte Feuerwerk am Freitagabend.

Ella angelt Enten. Cousine Marieke und Brigitte Lintl schauen zu. Foto: Horst Körner

Wenn in seinem Lebenstedt etwas los sei, sei er selbstverständlich mit von der Partie, betonte Winfried Ebeling. „Das Programm ist gut zusammengestellt“, lobte er und war mit dieser Meinung angesichts der vielen entspannten Menschen in der Fußgängerzone offensichtlich nicht allein. Auch Ekkehart Lohoff strahlte. Der 81-Jährige hatte gerade der Bühnenpremiere seines Enkels Philipp Adamec (Gesang Gitarre) und dessen Freund Kilian Roland (E-Piano) gelauscht. „Klasse“, kommentierte der stolze Großvater und wurde in dieser Ansicht durch die beiden Tontechniker an der Wohnbaubühne bestätigt.

Überhaupt: Auftritte wie der dieser beiden 17-jährigen IGS-Schüler, die Darbietungen zahlreicher Vereine und beispielsweise das Engagement der DLRG, die an ihrem Stand mit viel Engagement junge Eltern zum Thema „Schwimmkurse und Wartelisten“ aufklärte, sind das Salz in der Suppe dieses Volksfestes. Ohne sie und die Sparkassenstiftung, die Wohnbau sowie die WEVG als Hauptsponsoren sei seine Ausrichtung kaum möglich, weiß Neumann, dem für das komplette Musikprogramm nach eigenen Angaben gerade einmal 20 000 Euro zur Verfügung stehen.

Aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes, das für Sanitätsdienst verantwortlich zeichnete, ist das Cityfest ruhig verlaufen. „Wir hatten wider Erwarten trotz der bis auf 2 Uhr ausgedehnten Schankzeiten und der lauen Nächte nur wenige Alkoholeinsätze“, berichtete Einsatzleiterin Barbara Piefke. Sie ärgerte allerdings, dass viele Besucher mit Glasflaschen unterwegs waren und ihren Beobachtungen nach auch Hochprozentiges an Minderjährige ausgeschenkt wurde. Hier müsse mehr kontrolliert werden, forderte die Rettungssanitäterin. Die Einsatzleitung der Polizei freute sich in diesem Jahr über ein „friedliches Fest“ mit üblichem Alltagsgeschäft, aber ohne besondere Vorkommnisse wie etwa körperlichen Auseinandersetzungen größerer Gruppen.