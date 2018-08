Mutmaßlicher Vergewaltiger streitet zehn Taten ab

Foto: Privat / Polizei

Von Oktober 2017 bis zum Juni 2018 kam es in Salzgitter-Lebenstedt zu zehn Übergriffen in Form auf Prostituierte in ihren Arbeitswohnungen gekommen. Übereinstimmend beschreiben sie den Täter ähnlich. Mit diesem Foto fahndeten die Ermittler nach dem Mann. Kurz darauf stellte sich der Abgebildete – bestreitet aber alle zehn Taten. Foto: Privat / Polizei