Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Humboldtallee schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei verlor er beim Linksabbiegen die Kontrolle über sein Motorrad und streifte hierdurch einen Bordstein.

Im Anschluss stürzte er zu Boden und prallte dabei gegen den Masten eines Verkehrsschildes. Der Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.