Eine 61-Jährige ist am Montagmorgen mit ihrem Auto in der Watenstedter Straße nahezu ungebremst in einen geparkten PKW hineingefahren. Die Ursache ist bislang noch ungeklärt, teilt die Polizei mit.

Durch den Unfall verletzten sich die Fahrerin sowie ihre 35-jährige Mitfahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 16 000 Euro.