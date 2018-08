Unbekannte stehlen Umhängetasche

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagabend gegen 18 Uhr einem 23-jährigen Salzgitteraner eine schwarze Herrenumhängetasche gestohlen. Nach ersten Angaben war er zu Fuß in der Fußgängerzone In den Blumentriften Richtung Chemnitzer Straße unterwegs gewesen, heißt es in der Polizeimeldung.

Hier kamen ihm die Männer entgegengekommen, wobei ihn einer der beiden anrempelte. Danach bemerkt der 23-Jährige, dass die Tasche, die an seiner Schulter hing, fehlte. Die beiden unbekannten Männer waren bereits unerkannt verschwunden. Eine nähere Beschreibung der mutmaßlichen Täter kann nicht erfolgen. In der Tasche waren neben diversen persönlichen Papieren auch ein Mobiltelefon der Marke Samsung S 8 sowie zirka 50 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird mit rund 800 Euro angegeben.

Hinweise erbittet die Polizei Salzgitter unter

(0 53 41) 1 89 70.