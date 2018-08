Diebe brechen in Büro ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, über ein Fenster in ein Büro an der Seesener Straße eingebrochen und haben elektronische Gegenstände und Werkzeug gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt circa 15 000 Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Salzgitter nach Zeugen, die Angaben zur Tat beziehungsweise zu verdächtigen Fahrzeugen machen können.

Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Lebenstedt unter

(0 53 41) 18 97 10.