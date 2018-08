Ballonglühen ist ein Höhepunkt der Flugtage

Bei gutem Wetter erstrahlen am Samstag die Ballone am Salzgittersee.

Lebenstedt. Die beliebte Veranstaltung findet an diesem Wochenende am Salzgittersee statt.

Wenn am Himmel von Salzgitter die Heißluftballone über den See schweben und der Lärm von Flugzeugen in der Luft liegt, ist es wieder soweit: die Flugtage am Salzgittersee finden statt.

Bereits am Freitagabend ab 18 Uhr sollen die ersten Ballone starten, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in diesem Jahr wird den Flugbegeisterten einiges geboten. Ballone verschiedenster Formen und Farben werden erwartet. Sofern das Wetter es zulässt, besteht selbstverständlich die Möglichkeit eine Ballonfahrt zu machen. Hierfür werden Interessenten gebeten, sich unter der Rufnummer (0 53 00) 9 33 41 11 Karten zu reservieren.

Aber nicht nur Ballonfans kommen auf ihre Kosten. Auch in diesem Jahr werden verschiedene Flugzeugtypen bereitstehen, um die flugwilligen Gäste in die Luft zu befördern. Hierfür ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Flugtickets der verschiedenen Flugzeugbeförderer können am Infostand auf dem Gelände erworben werden. Eine aktuelle Preisliste für die Rundflüge liegt dort aus.

Es stehen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung um sich Salzgitter via Tragschrauber, Motorsegler oder aber auch Hubschrauber von oben anzusehen.

Wer sich nicht in die Luft wagt, hat die Möglichkeit die Flugzeuge beim Starten, Fliegen und Landen vom Boden aus zu betrachten oder im Kaffeegarten selbstgebackenen Kuchen und frischen Kaffee zu genießen.

Im Laufe der Nachmittage am Samstag und Sonntag werden Fallschirmspringer aus Hildesheim erwartet, die über dem Flugplatz abspringen. Auch am Samstagabend sind Ballonstarts geplant, sofern das Wetter es zulässt. Um die Zeit zwischen den Ballonstarts und dem sehnlichst erwarteten Ballonglühen nach Einbruch der Dämmerung zu überbrücken werden die Gäste mit Livemusik und einem Segelkunstflug unterhalten.

Am Sonntag werden drei Motorkunstflugvorführungen stattfinden.

Das Programm im Einzelnen:

Freitag ab 18 Uhr: Beginn der Flugtage mit ersten Ballonstarts

Samstag und Sonntag ab 11 Uhr: Rundflüge mit dem Hubschrauber, Tragschrauber, Motorflugzeug und Motorsegler, Fallschirmsprungvorführung, Segelkunstflugvorführungen, Infostand „wie werde ich Pilot“, Kinder-Karussell / Kinderprogramm, Modellballone, Luftschiff.

Zum Samstagabend: Ballonstarts mit Sonderformen, Ballonglühen, Live-Musik.