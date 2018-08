Verurteilung wegen Mordes nach Messerstichen ist rechtskräftig

Nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision des Angeklagten in dem Mordfall mit Beschluss vom 18. Juli dieses Jahres verworfen hat, ist das Urteil der neunten Strafkammer des Landgerichts vom 2. Januar dieses Jahres rechtskräftig, teilt das Landgericht Braunschweig mit

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit einen Menschen getötet habe. Und zwar sei es am Abend des 25. Mai 2017 zwischen dem Angeklagten und einem Gast zu einem Streit gekommen (nach erheblichem Alkoholgenuss). Nach dem Verlassen der Gaststätte sei der Angeklagte mit einem Messer wiedergekehrt und habe das spätere Opfer mit mehreren Messerstichen verletzt, unter anderem auch an der Niere und am Zwerchfell. Trotz einer Notoperation war das Opfer 14 Tage später an einer Lungenthrombenembolie verstorben. Die neunte Strafkammer verurteilte den Angeklagten wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren unter Berücksichtigung der verminderten Schuldfähigkeit aufgrund der erheblichen Alkoholisierung. Nach Verwerfung der Revision ist das Urteil nunmehr rechtskräftig.