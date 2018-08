Mann bewirft Angestellten mit Proton-Stein

Ein 25-jähriger Mann und sein 18-jähriger Angestellter sind am Dienstagvormittag im Peumannweg in Streit geraten. Hierbei soll es offensichtlich um die erbrachten Leistungen des 18-jährigen Mannes während seiner Arbeit gegangen sein, teilt die Polizei mit. Der Streit eskalierte als der 25-Jährige Mann einen Proton-Stein aus circa zwei Meter Höhe in Richtung des 18-Jährigen Mannes warf. Der jüngere Mann konnte sich noch wegdrehen, wurde dennoch am Arm getroffen und verletzt. Gegen den älteren Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

