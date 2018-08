Polizei sucht schimpfenden Unfallfahrer

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagmittag um 13.15 Uhr einen elfjährigen Fahrradfahrer an der Kattowitzer Straße angefahren und ist geflüchtet. Wie bereits berichtet, fuhr der Unbekannte mit seinem schwarzen PKW auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Im Kreuzungsbereich fuhr von rechts ein dunkler Kleinwagen in den Kreuzungsbereich, so die Polizei. Der 11-Jährige bremste, stürtzte über den Lenker gestürzt und stieß mit seinem Kopf gegen die Fahrertür des Autos. Trotz Helm verletzte er sich leicht am Kopf und an der Hand. Er schrie den Jungen nur an und flüchtete Richtung Fredenberg, heißt es weiter.

Der Fahrer soll dunkelhaarig gewesen sein und ein gebräuntes Aussehen gehabt haben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die Polizei sucht nun diesen Fahrer und den am Unfall beteiligten PKW der im Bereich der Fahrertür beschädigt sein müsste. Insbesondere sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Lebenstedt unter

(0 54 31) 18 97 10.