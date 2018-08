In Lobmachtersen klapperte einst die Mühle

Lobmachtersen. Gleich zwei Mühlen waren vor langer Zeit in Lobmachtersen aktiv, eine Wasser- und eine Bockwindmühle. Das war schon Taktik, denn die eine lief bei Trockenheit nicht, die andere sträubte sich bei Windstille. So konnte immer eine in Betrieb sein. Ortsheimatpfleger Peter Stübig hat noch Zeichnungen,...