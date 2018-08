Strahlenschützer aus Salzgitter üben in der Sperrzone Tschernobyl

Experten des Bundesamtes für Strahlenschutz trainieren im Sperrgebiet von Tschernobyl für den nuklearen Ernstfall. An der Messübung, die „unter möglichst realen Bedingungen“ vom 3. bis 7. September stattfinden soll, nehmen 26 Beschäftigte der Behörde teil, wie das Bundesamt am Freitag in Salzgitter mitteilte. In der 30-Kilometer-Zone um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl ist die Radioaktivität auch 32 Jahre nach dem Reaktorunglück noch erhöht.

Für die Übung wurde den Angaben zufolge ein Szenario entwickelt, das einen Unfall in einem Atomkraftwerk simuliert. Vor Ort seien die einzelnen Messteams teilweise mit Schutzanzügen und Atemschutzmasken in Fahrzeugen oder zu Fuß mit rucksackgestützten Messsystemen im Einsatz. Dabei erfassten sie die Ortsdosisleistung, also die Strahlung, der ein Mensch an einem Ort in einer bestimmten Zeit ausgesetzt ist, sowie die Bodenkontamination an unterschiedlichen Orten innerhalb der Sperrzone. Die Daten würden dann nach Deutschland übermittelt und dort in einer Messzentrale des Bundesamtes für Strahlenschutz weiterverarbeitet und ausgewertet.

2016 hatten Beschäftigte der Behörde erstmals in der Sperrzone von Tschernobyl geübt. Eine Explosion in einem der vier Reaktorblöcke hatte dort am 26. April 1986 die bis dahin größte Katastrophe in der Geschichte der Kernkraftnutzung ausgelöst. Gewaltige Mengen Radioaktivität wurden freigesetzt und verteilten sich über Europa. Tausende Menschen starben, die langfristigen Folgen des Unglücks sind noch nicht abzusehen. Auch in Teilen Deutschlands sind Pilze und Wild immer noch mit radioaktiven Stoffen belastet, die aus der Tschernobyl-Wolke stammen. epd