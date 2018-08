Zu Gast im Nordosten Salzgitters

Zuletzt war unsere Zeitung mit ihrem traditionellen Stadtteilabend vor sechs Jahren zu Gast in der Ortschaft Ost, damals im Gemeindehaus in Hallendorf. Nun wird die Veranstaltungsreihe fortgesetzt. Am Dienstag, 18. September, ab 19 Uhr gibt es ein Wiedersehen im Vereinsheim des MTV in Immendorf....