Sunny sucht erfahrene Eltern

Für das „Tier der Woche“ sucht das Tierheim Salzgitter hundeerfahrene Menschen. Mit Stafford-Mix Sunny befindet sich ein von Unsicherheit geprägter Vierbeiner in der Obhut der Salzgitteraner Tierschützer. Sunny wurde im April 2018 in den Abendstunden an einer Laterne, nicht unweit des Tierheims...