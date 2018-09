Frau bei Unfall auf A 39 verletzt

. In der Nacht zu Samstag ereignete sich an der Auffahrt Lebenstedt-Nord der Autobahn 39 ein Unfall. Daran waren laut Polizei zwei Fahrzeuge beteiligt, ein weiteres konnte der Unfallstelle nicht ausweichen. Dessen Fahrerin aus Baddeckenstedt (78) wurde demnach in ihrem Auto eingeklemmt, wurde von...